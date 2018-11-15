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В Черниговской области перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

10:58, 15 ноября 2018
Происшествия
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Трое пассажиров остаются в больнице / фото facebook.com/MVS.LVIV

В Черниговской области вчера перевернулся пассажирский междугородний микроавтобус Чернигов - Киев, в результате ДТП пять человек пострадали.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, на 85 км автодороги (М-01) Киев-Чернигов - Н.Яриловичи неподалёку от пгт. Козелец водитель автомобиля Volswagen Transporter не учел дорожной обстановки, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

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В результате ДТП пять пассажиров автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в Козелецкую ЦРБ, на сегодняшний день трое пассажиров остаются в больнице.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Ранее в Киеве маршрутка столкнулась с внедорожником.

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Теги: #Киев#ДТП