В Киеве маршрутка столкнулась с внедорожником, есть пострадавшие (фото)

В результате аварии женщину в срочном порядке госпитализировали в больницу.

В Киеве в районе метро "Нивки" на пересечении улиц Саратовской и Краснодарской маршрутка №540 столкнулась с внедорожником.

Как сообщает dtp.kiev.ua, джип хотел проскочить на перекрестке, но в него въехала маршрутка. В результате аварии пострадала женщина.

"Джип хотел проскочить, но не получилось. ДТП с пострадавшими в Киеве на пересечении Саратовской и Краснодарской. Столкнулись маршрутка №540 и внедорожник. Пострадавшая женщина в срочном порядке была госпитализирована. На месте полиция и "скорая", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Днепре маршрутка врезалась в грузовик, пострадало трое людей.