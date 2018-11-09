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В Киеве маршрутка столкнулась с внедорожником, есть пострадавшие (фото)

21:31, 09 ноября 2018
Происшествия
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В Киеве маршрутка столкнулась с джипом / фото dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua, джип хотел проскочить на перекрестке, но в него въехала маршрутка. В результате аварии пострадала женщина.

фото dtp.kiev.ua

"Джип хотел проскочить, но не получилось. ДТП с пострадавшими в Киеве на пересечении Саратовской и Краснодарской. Столкнулись маршрутка №540 и внедорожник. Пострадавшая женщина в срочном порядке была госпитализирована. На месте полиция и "скорая", - говорится в сообщении.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Днепре маршрутка врезалась в грузовик, пострадало трое людей.

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Теги: #Киев#ДТП#маршрутка