В день первого снега в Киеве зафиксировано уже почти 500 ДТП

В полиции советуют участникам дорожного движения, учитывая погодные условия и дорожную обстановку, воздержаться от поездок на большие расстояния.

По состоянию на 18 часов на спецлинию «102» поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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«По состоянию на 18 часов на спецлинию «102» поступило 498 обращений о ДТП в Киеве», - говорится в сообщении.

В полиции призвали участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения. «Учитывая погодные условия и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег.

Из-за осложнения погодных условий на дорогах столицы образовались заторы и ДТП.

Муниципальный транспорт вышел на маршруты, но курсирует с отклонением от расписания движения.

Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы.