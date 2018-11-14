Снегопад в Киеве спровоцировал десятки ДТП: столицу сковали 10-бальные пробки

Пробки наблюдаются во всех районах столицы.

Киевляне оказались не готовы к снегопаду, несмотря на предупреждения синоптиков. Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП, из-за чего образовались 10-бальные пробки.

Как сообщает dtp.kiev.ua, всего по Киеву произошло около полусотни аварий.

Пробки парализовали весь город. В некоторых местах машины движутся со скоростью меньше 5 км/час.

Согласно сервису Google Maps, больше всего движение затруднено в центре столицы, по Набережному шоссе, Воздухофлотскому проспекту, улицах Вадима Гетьмана, Елены Телиги, по проспекту Победы, Кольцевой дороге, на Софиевской Борщаговке. Парализованы и мосты столицы в сторону центра, в частности по Южному мосту, мосту Патона и метро.

Снегопад в столице начался около 09:30 и к настоящему времени осадки усиливаются.

В "Киеватодоре" сообщили, что на дороги города уже выехала снегоуборочная техника.

Всех участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными во время движения по городу в условиях снегопада.