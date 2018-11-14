В Ужгороде сожгли две элитные машины экс-главы СБУ области - СМИ

Михаил Феделеш возглавлял областное СБУ в 2013-2014 годах.

В Ужгороде сожгли два элитных автомобиля бывшего руководителя областного Управления Службы безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области, возгорание двух автомобилей Audi Q5, 2013 года выпуска, и Volkswagen Touareg, 2013 г. в., произошли по адресу: город Ужгород, улица Рылеева.

«Огнем уничтожен автомобиль Audi Q5. Также поврежден моторный отсек, салон другого автомобиля и 10 кв. ламберии жилого дома», - сообщили в ведомстве.

В то же время, издание «Закарпатье онлайн», ссылаясь на данные местных СМИ, сообщает, что автомобили принадлежали бывшему руководителю областного Управления СБУ, который занимал эту должность в период 2013-2014 годов.

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«Михаил Феделеш был назначен руководителем облуправления СБУ в марте 2013 года. Именно во времена управления структурой М. Феделеша произошла Революция Достоинства, и именно он возглавлял Управление СБУ во время Майдана, когда прослушивались телефоны первых лиц области, дипломатов, журналистов и активистов», – пишет местное издание.

Как сообщал УНИАН, в октябре в поселке Коцюбинское Киевской области в результате поджога повреждены семь автомобилей, которые находились на парковке.