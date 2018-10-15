В Коцюбинском под Киевом неизвестные сожгли семь автомобилей (фото, видео)

Злоумышленники подожгли машины сотрудницы Коцюбинского сельсовета и ее мужа, огонь распространился на соседние авто.

В поселке Коцюбинское Киевской области в результате поджога повреждено семь автомобилей, которые были припаркованы на парковке.

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Как сообщается на странице полиции в Киевской области в социальной сети Facebook, минувшей ночью в пгт Коцюбинское, на парковке возле одной из многоэтажек, произошло одновременное возгорание двух автомобилей, которые стояли на расстоянии. «По предварительным данным, неустановленное лицо подбросило под автомобиль «Мерседес» неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. Через мгновение загорелось авто «Хюндай», что припаркованное приблизительно на 100 м дальше», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, огонь быстро перекинулся на другие машины. В результате огнем повреждено 7 автомобилей, среди них «Мерседес», «Митсубиси», «Хюндай».

По факту поджога открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Как сообщает «Громада Приірпіння» неизвестные ночью подожгли машины сотрудницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой и ее мужа. По словам Александровой, поджог связан с ее активной борьбой за сохранение Беличанского леса и противодействием коррупции.

Она также подтвердила, что от огня пострадали и авто ее соседей, припаркованные рядом.

Напомним, в ночь на 12 октября в центре Харькова в результате пожара полностью выгорели пять автомобилей.