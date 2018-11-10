В столице задержана женщина, которая под видом таблеток для похудения сбывала психотропное вещество

Задержанной грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

В столице задержана женщина, которая под видом таблеток для похудения через интернет-магазин сбывала психотропное вещество сибутрамин.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе досудебного следствия задокументирован факт сбыта 62 капсул указанного препарата, в котором, согласно заключению эксперта, масса сибутрамина составляет 0,521 г.

Стоимость «препарата» для похудения составляла 500 грн за 30 капсул.

Кроме того, по месту жительства 35-летней харьковчанки проведен обыск, по результатам которого выявлены и изъяты 31 блистер указанного «продукта», банковская карточка, на которую перечислялись средства, компьютерная техника и прочее.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконный сбыт психотропного вещества, совершенный повторно") и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.