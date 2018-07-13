В Николаеве полицейский организовал нарколабораторию и продавал амфетамин (фото)

Правоохранителями задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности полицейского и двух его сообщников.

В Николаеве правоохранители 12 июля пресекли деятельность организованной преступной группы во главе с полицейским, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина на территории города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, организатором преступной группы оказался оперуполномоченный сектора уголовного розыска одного из отделов полиции Николаева, лейтенант полиции, который к преступной деятельности привлек двух местных жителей.

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По данным ведомства, злоумышленники организовали в гараже, расположенном в одном из районов Николаева, нарколабораторию, где изготавливали психотропное вещество – амфетамин, а затем сбывали его местным жителям. Правоохранителями задокументировано 10 эпизодов их преступной деятельности», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранителями было проведено 7 обысков, в ходе которых у участников группы изъято около 50 грамм вещества, денежные средства добытые преступным путем, банковские карты для расчетов, мобильные телефоны, черновые записи, ингредиенты и оборудование для изготовления амфетамина.

Все члены организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове полицейский-сутенер давал капитану взятки за отгулы.