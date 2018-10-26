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Вблизи украинско-румынской границы произошла стрельба (видео)

18:50, 26 октября 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Стычка произошла возле кафе в селе Селятин между пограничниками и местными жителями, которых подозревают в контрабанде. По версии военных, к их коллеге начали приставать селяне, и тот вызвал на подмогу с десяток пограничников. Против них вышли 15 селян и, якобы, именно они затеяли потасовку. Военные утверждают: унять местных смогли только выстрелами пистолета.

Трое селян с ранениями находятся в больнице. В нескольких пограничников - ушибы и синяки.

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Теги: #пограничники#контрабанда#граница Украины с Румынией#Украина и Румыния