Российские силовики в оккупированном Крыму после обыска задержали крымскотатарскую семью

По данным правозащитной группы, родные Аблямитовых звонили на горячую линию ФСБ, чтобы сообщить об исчезновении, и их заявление якобы было принято, однако в самой ФСБ заявили, что указанные люди не поступали и таких данных у силовиков нет.

В пгт Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма в доме Халила Аблямитова российские силовики провели обыск.

Об этом говорится в сообщении правозащитной группы "Крымская солидарность".

Сообщается, что информация об обыске стала поступать около 7 часов утра 8 ноября. По данным правозащитной группы, среди силовиков было 11 человек в масках, на форме у них видели нашивки ОМОНа.

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Так, в доме, который обыскивали, проживают пять человек, включая полуторагодовалого ребенка. Во время обыска пожилому отцу стало плохо, ему вызвали скорую.

По завершении обыска сына хозяина дома Аблялима Аблямитова и его жену Айджан силовики увезли в неизвестном направлении. Дома остался их маленький ребенок.

По данным правозащитной группы, родные Аблямитовых звонили на горячую линию ФСБ, чтобы сообщить об исчезновении, и их заявление якобы было принято, однако в самой ФСБ заявили, что указанные люди не поступали и таких данных у силовиков нет.

Ранее в оккупированном Крыму закрыли дело против крымского татарина за пост в соцсети.