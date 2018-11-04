В оккупированном Крыму закрыли дело против крымского татарина за пост в соцсети

В сентябре 2018 года Марлена Мустафаева после обыска арестовали на 12 суток за пост в Facebook с символикой запрещенной в РФ исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Так называемый «суд» во временно оккупированном Крыму закрыл уголовное дело против крымского татарина Марлена Мустафаева, возбужденное за пост в соцсети.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

«Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя прекратил уголовное преследование Марлена Мустафаева, обвиняемого по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за пост в Facebook. Адвокат Мустафаева обратился к следователю с ходатайством о прекращении дела, следователь вышел с аналогичным ходатайством в суд, который дело прекратил, назначив судебный штраф, который уже выплачен», - написал Наумлюк.

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Он напомнил, что Мустафаева арестовывали дважды.

В феврале 2017 года после обыска у дома Мустафаеву был назначен административный арест 11 суток после признания его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

В сентябре 2018 года Мустафаева вновь после обыска арестовали на 12 суток за пост с символикой запрещенной в РФ исламской организации «Хизб ут-Тахрир» в Facebook.

«Позже стало известно, что против него возбуждено уголовное дело за размещение в социальной сети видео, где содержался призыв к мусульманам объединяться. Мустафаев признал, что видео размещал он (в противном случае силовики угрожали возбудить дело в отношении супруги Мустафаева), однако виновным себя не считал», - сообщил Наумлюк.