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В Киеве 15-летняя девушка спрыгнула с пожарной вышки и разбилась насмерть

22:56, 03 ноября 2018
Происшествия
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После падения девушка не выжила / фото УНИАН

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook. "Вчера, в 20:45 на линию 102 поступил вызов о том, что 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством на пожарной башни в лесу («каланча»). По прибытию, наряд полиции увидел 4-х подростков, которые плакали и работников медицинской службы, уже констатировали смерть", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, у девушки были проблемы в личной жизни, она попрощалась со всеми и прыгнула с верхушки башни.

Ранее в Запорожье восьмиклассница совершила суицид, прыгнув с моста в Днепр.

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Теги: #Киев#самоубийство#школьница