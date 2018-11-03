В Киеве 15-летняя девушка спрыгнула с пожарной вышки и разбилась насмерть

Согласно сообщению, у девушки были проблемы в личной жизни, она попрощалась со всеми и прыгнула с верхушки башни.

В Киеве в пятницу вечером, 2 ноября, девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook. "Вчера, в 20:45 на линию 102 поступил вызов о том, что 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством на пожарной башни в лесу («каланча»). По прибытию, наряд полиции увидел 4-х подростков, которые плакали и работников медицинской службы, уже констатировали смерть", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, у девушки были проблемы в личной жизни, она попрощалась со всеми и прыгнула с верхушки башни.

Ранее в Запорожье восьмиклассница совершила суицид, прыгнув с моста в Днепр.