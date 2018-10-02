В Запорожье восьмиклассница совершила суицид, прыгнув с моста в Днепр

Школьницу вытащили из воды на берег и госпитализировали. Однако в больнице девочка скончалась.

В Запорожье ученица 8-го класса покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Днепр.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС в Запорожской области, трагедия произошла вчера, 1 октября.

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«Когда девушка пыталась перелезть через ограду моста, ее заметил водитель мимо проезжающего автомобиля. Он бросился на помощь школьнице, но не успел – она прыгнула вниз», - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Школьницу вытащили из воды на берег и госпитализировали. Однако в больнице девочка скончалась.

Погибшая была ученицей 8-го класса Запорожской специальной школы-интерната «Сечевой коллегиум». По данному факту проводится расследование.

Ранее УНИАН сообщал, что за сутки в разных областях Украины зафиксировали пять детских суицидов.