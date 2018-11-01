В Москве избили звезду ''Бригады" - СМИ

42-летний актер стал жертвой неизвестных молодых людей. Хулиганы нанесли Страхову удары по голове, после чего поспешили скрыться.

В Москве группа неизвестных молодых людей избила популярного актера Даниила Страхова. Он сыграл роли в "Бригаде", "Бедной Насте", "Грозовых воротах" и других лентах.

Неизвестные напали на Страхова после того, как он обратился к ним и попросил не курить, так как дым от сигарет шел к нему в квартиру, передает StarHit.

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Во время конфликта актера несколько раз ударили в голову. Хулиганы скрылись с места происшествия, а Страхов незамедлительно обратился в правоохранительные органы с заявлением. Также Даниил отправился в больницу.

Сам Страхов пока не комментирует ситуацию с избиением. За актера это сделал художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов. Голомазов утверждает, что драки не было, дело ограничилось словесным конфликтом.

Напомним, в конце августа киевский актер, известный по своим работам в сериале "Сваты-6", избил свою жену.