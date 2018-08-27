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В Киеве актер сериала "Сваты" жестоко избил жену (фото) - СМИ

09:00, 27 августа 2018
Происшествия
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Жена актера подтвердила свое избиение / From-ua

Соответствующие фото с побитой женщиной он опубликовал на своей странице в Facebook, однако позднее удалил. Об этом сообщает киевский портал "В городе. Киев".

"И вот как я ее украсил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", - цитирует издание Кошелева.

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По информации, пострадавшей оказалась Елена Савченко, которая подтвердила свое избиение.

В данный момент также известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения.

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На своей странице в Facebook актер, после разгоревшегося скандала, пост с фотографиями жены удалил и написал, что это она так мстит за развод.

"Я развелся с женой, она мстит за развод. Нефиг бросаться с ножом когда психуешь", - утверждает Вячеслав.

В то же время в комментариях под фото Елена Савченко написала, что все произошедшее правда — теперь открыто уголовное дело, однако по ее словам актер избил ее за сломанные сигареты.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер устроил пьяный дебош в самолете в оккупированном Крыму.

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Теги: #Киев#избиение