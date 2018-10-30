На Львовщине мужчина угрожал взорвать себя и свою семью вместе с домом (видео)

В октябре этого года мужчина уже был приговорен за хулиганство к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на два года.

В одном из сел Пустомытовского района на Львовщине ранее судимый мужчина угрожал взорвать жилой частный дом, в котором находилась его жена и ее семья.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, мужчина уже был ранее судим. В октябре этого года он был приговорен за хулиганство к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на два года.

«Мужчина не шел ни на какие переговоры и угрожал взорвать дом. В действие была введена спецоперация «Гром», спецназовцы взяли штурмом дом. Злоумышленник задержан. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа, граната РГД-5 изъята», – отметил глава полиции Львовщины генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

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Отмечается, что во время обысков в доме были найдены наркотики и предмет, похожий на пистолет, с патронами.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 18 октября на Львовщине пьяный мужчина подорвал гранатой городской фонтан.