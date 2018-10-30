Подвал, где слепнут и теряют слух: в Киеве расследуют дело о нелегальном приюте для престарелых (видео)

Никакой лицензии на медицинское обслуживание больных у хозяйки нет, а расходные материалы и продукты жизнедеятельности стариков не утилизируются должным образом.

В Святошинском районе Киева на территории садового товарищества «Зв’язківець» нелегально работает дом престарелых. Соседи владелицы дома неоднократно жаловались представителям власти на подпольный приют. Долгое время дело не двигалось с места. Но за последние пару месяцев оно все-таки набрало обороты.

Читайте такжеВ доме престарелых Бердянска убили постояльца

По словам одной из пациенток, там проживают около 30 человек. О них заботятся и предоставляют медицинскую помощь. «Лежачих» пациентов держат в подвальных помещениях, в которых нет окон. Никакой лицензии на медицинское обслуживание больных у хозяйки нет, а расходные материалы и продукты жизнедеятельности стариков не утилизируются должным образом. На улице около дома воняет фекалиями. Об этом Информатор сообщает, изучив местность садового товарищества и пообщавшись с очевидцами.

По словам соседей и посетителей приюта, время от времени под дом приезжает медицинский транспорт. Людей из машины переносят в подвал, где находятся палаты. Там пациентам проводят зондовое питание и ставят капельницы. Также очевидцы неоднократно видели, как из помещения вывозят трупы.

Также отмечается, что в нелегальном доме для престарелых отсутствуют меры пожарной безопасности. А согласно шестому пункту статьи 55 гражданского кодекса Украины, обязанности по обеспечению жилых частных домов пожарной безопасностью лежат на владельце недвижимости.

Еще одна жалоба поступила в управление полиции 14 августа 2018 года. Криминальным производством занимается следователь Святошинского района Карпенко Вадим Олегович. По его словам, на данный момент проводится досудебное расследование, сбор доказательств, проверка причастности тех или иных лиц к правонарушению, а возможно, и вовсе отсутствие состава преступления.