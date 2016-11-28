Смертельный пожар под Киевом: в суд направлено дело против владельца дома престарелых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, действия обвиняемого по делу, владельца частного дома для пожилых лиц, квалифицированы по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая в селе Литочки Броварского района в двухэтажном здании, где проживали люди пожилого возраста, возник пожар. Установлено, что на момент пожара в доме находились 35 человек. Погибли 17 человек.

Предпринимателя, который организовал дом для людей преклонного возраста, задержали.

В начале ноября в прокуратуре Киевской области заявили о завершении расследования дела по факту гибели 18 человек в результате пожара в доме престарелых в селе Літочки. Подозреваемому, его защитникам и потерпевшим были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.