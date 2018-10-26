В Харьковской области в результате пожара на предприятии 1 человек погиб, еще 6 пострадали (видео)

Пожар на металлообрабатывающем предприятии могло вызвать короткое замыкание электропроводки.

В Харьковской области произошел пожар в помещении металлообрабатывающего цеха частного предприятия, в результате которого один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Харьковской области, вчера, 25 октября, в 17:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в железобетонном цехе по металлообработке одного из частных предприятий в селе Хролы Харьковского района. Общая площадь цеха - более 2,5 тыс. кв. м.

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На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных огонь охватил около 1 тыс. кв. м утеплителя стен и крыши. К ликвидации пожара привлекались 52 спасателя и 12 единиц спецтехники.

Разведка пожара установила наличие людей внутри производственного помещения, которые не могли самостоятельно покинуть его.

Спасатели нашли в дыму 6 работников предприятия и вынесли на улицу. Все они получили отравление угарным газом и были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. В дальнейшем четверо из пострадавших от госпитализации отказались. Также на месте пожара был обнаружен еще один работник без признаков жизни. Пожар локализован в 18:10 и полностью ликвидировали в 21:35.

Видео: Харків ДСНС

Причина возникновения пожара устанавливается. Вместе с тем, как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

«Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки», - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате пожара погиб 49-летний сварщик предприятия. Также в больницу доставлены два работника 35 и 37 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в пятницу вечером, 24 августа, в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составляла более двух тысяч квадратных метров.