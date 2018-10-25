В Днепре облили красной краской памятник комсомольцам (фото, видео)

Рядом с памятником также появились надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам".

На Соборной площади в Днепре неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам.

Как сообщает "Информатор", рядом с памятником также появились надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам".

Предположительно, инцидент произошел ночью или рано утром, потому что возле памятника ощущается запах свежей краски, сообщает издание.

В полицию жалобы о произошедшем не поступали.

Как сообщал УНИАН, храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами с изображением Иосифа Сталина и надписями «Сталинский патриархат».