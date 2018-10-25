В Днепре облили красной краской памятник комсомольцам (фото, видео)
12:53, 25 октября 2018Происшествия
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Рядом с памятником также появились надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам".
В Днепре памятник комсомольцам облили красной краской / фото Денис Чубченко / Инфотрматор
На Соборной площади в Днепре неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам.
Как сообщает "Информатор", рядом с памятником также появились надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам".
Предположительно, инцидент произошел ночью или рано утром, потому что возле памятника ощущается запах свежей краски, сообщает издание.
В полицию жалобы о произошедшем не поступали.
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