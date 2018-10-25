"Сталинский патриархат": храм УПЦ МП во Львове обклеили плакатами с советским диктатором (фото)

Неизвестные обклеили стены храма св. князя Владимира УПЦ МП во Львове.

Храм УПЦ МП в львовском микрорайоне Сихов завесили плакатами с изображением Иосифа Сталина и надписями «Сталинский патриархат».

Как сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ МП, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября.

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«Неизвестные лица обклеили стены храма св. князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, листовками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат». Напомним, что в феврале этого года этот храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий вновь подвергся надругательству», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что президент Украины Петр Порошенко «лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина какую Церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период».

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

14 октября патриарх Филарет заявил, что в Москве поднялся переполох из-за решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви, и предсказал противодействие на пути объединения трех украинских православных церквей в одну.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», и не вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.

Порошенко заверил, что к Единой поместной церкви Украины никто никого не будет «приглашать» силой.