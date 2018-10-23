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В центре Киева автокран протаранил 10 авто: пострадали несколько человек, образовалась гигантская пробка (фото, видео)

09:53, 23 октября 2018
Происшествия
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По предварительным данным, виновником ДТП стал грузовой автомобиль с нерабочими тормозами / Фото: Natalia Pakhaichuk

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На данный момент движение полностью перекрыто. Пробка тянется от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка. По данным портала, есть пострадавшие. На место едут скорая и полиция. 

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Издание "Обозреватель" также сообщает о нескольких пострадавших. Точное количество и степень тяжести травм пострадавших уточняется, однако на асфальте видны следы крови.

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"В Киеве произошла очередная ДТП прямо в центре, на улице Мечникова, около бизнес-центра "Парус". Пока неизвестно, кто виновник и сколько людей пострадало, но на место уже приехало три "скорых", — сообщила на своей странице в Facebook очевидица Наталья Миняйло.

По предварительным данным, виновником ДТП стал грузовой автомобиль с нерабочими тормозами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве перевернулся военный грузовик.

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Теги: #Киев#ДТП