В центре Киева автокран протаранил 10 авто: пострадали несколько человек, образовалась гигантская пробка (фото, видео)

На данный момент движение полностью перекрыто. Пробка тянется от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка.

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Автокран протаранил около 10 автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На данный момент движение полностью перекрыто. Пробка тянется от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка. По данным портала, есть пострадавшие. На место едут скорая и полиция.

Издание "Обозреватель" также сообщает о нескольких пострадавших. Точное количество и степень тяжести травм пострадавших уточняется, однако на асфальте видны следы крови.

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"В Киеве произошла очередная ДТП прямо в центре, на улице Мечникова, около бизнес-центра "Парус". Пока неизвестно, кто виновник и сколько людей пострадало, но на место уже приехало три "скорых", — сообщила на своей странице в Facebook очевидица Наталья Миняйло.

По предварительным данным, виновником ДТП стал грузовой автомобиль с нерабочими тормозами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве перевернулся военный грузовик.