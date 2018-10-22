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В Киеве перевернулся военный грузовик (фото)

21:45, 22 октября 2018
Происшествия
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Погибших и пострадавших в результате ДТП нет / ТСН

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Авария произошла возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

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Теги: #Киев#ДТП