В Киеве перевернулся военный грузовик (фото)
21:45, 22 октября 2018Происшествия
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Авария произошла возле Дарницкого моста.
Погибших и пострадавших в результате ДТП нет / ТСН
В Киеве перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает корреспондент ТСН с места события.
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Авария произошла возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.
По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
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