В Киеве перевернулся военный грузовик (фото)

Авария произошла возле Дарницкого моста.

В Киеве перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает корреспондент ТСН с места события.

Читайте такжеВодитель автобуса, который вез актеров "Дизель Шоу", прокомментировал смертельное ДТП (видео)

Авария произошла возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.