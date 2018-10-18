Массовое убийство в Керчи: подборка жутких кадров нападения на колледж (фото, видео)

В оккупированной Россией Керчи в среду, 17 октября, произошел взрыв и стрельба в политехническом колледже. В результате погибли 20 человек, включая стрелка.

17 октября днем студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погибли, включая устроившего стрельбу и взрыв, 20 человек.

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Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

УНИАН собрал жуткие видео из Керчи, где произошло массовое убийство:

Сначала местные СМИ опубликовали фото и видео из колледжа, где произошел взрыв в Керчи:

Вскоре появился комментарий директора техникума в Керчи Ольги Гребенниковой. Она рассказала о произошедшем в заведении.

"Трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Взорвали холл, повылетали все окна, взорвали все", - заявила она.

"Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Здесь все наши... Настоящий теракт... Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли", - рассказала Гребенникова.

Вскоре к пострадавшему от взрыва колледжу в оккупированной Керчи прибыли БТРы и военные с автоматами:

Момент взрыва в колледже в оккупированной Керчи попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал 112. На четвертой секунде ролика слышен взрыв. Предположительно, запись был сделана камерой, установленной у входа в колледж:

Затем в сети появилось видео первых секунд после нападения в Керчи. На кадрах видно, как студенты убегают от колледжа, по которому с ружьем и бомбой ходит нападавший. Они перелезают через забор и прячутся в кустах:

Позже в сети появилось видео, снятое внутри здания политехнического колледжа во время расстрела студентов. На записях, опубликованных в Telegram-канале Mash, видно как студенты убегают по лестнице, позади них слышны выстрелы.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Также видно лежащие на лестнице тела погибших, которым не удалось убежать от керченского стрелка Влада Рослякова.