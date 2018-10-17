РосСМИ после теракта в Керчи распространяли фейк о "похожем на татарина" стрелке – Чубаров

Глава Меджлиса предположил, что в связи со взрывом российская оккупационная власть может приступить к новым репрессиям против крымскотатарского народа на полуострове.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявляет, что власти Российской Федерации и ее оккупационные власти в Крыму ответственны за смертельный взрыв в политехническом колледже в Керчи.

Об этом говорится в его заявлении в связи с сегодняшней трагедией, размещенном в Facebook.

Чубаров отметил, что российские средства массовой информации со ссылкой на «правоохранительные» органы в оккупированном Крыму или на очевидцев озвучили множество версий трагедии, и в частности, некоторые СМИ распространили информацию о том, что, мол, «мужчине, который подозревается в причастности к взрыву в керченском техникуме, на вид 23 года, он похож на татарина», добавив при этом, что «мужчина устроил стрельбу, добивая раненых, а затем был застрелен охраной».

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В этой связи председатель Меджлиса предположил, что опубликованное утверждение о «татарском» следе трагедии моментально было перепечатано сотнями других российских СМИ, что «позволяет говорить о готовности российских оккупантов приступить к новым репрессиям и гонениям против крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму».

«Только через несколько часов после трагедии в Следственном комитете России, который полностью замкнул на себе расследование взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи, было объявлено имя молодого человека, который устроил кровавую бойню. Им оказался студент 4 курса указанного колледжа 18-летний Владислав Росляков», - написал Чубаров.

«Вина и ответственность за последствия этой трагедии полностью и целиком возлагаются на российские оккупационные власти и органы власти Российской Федерации - государства, которое аннексировало Крым», - подчеркнул председатель Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировали на статью «Массовое убийство».