Керченский стрелок пришел сегодня на учебу с двумя рюкзаками – одногруппник

Число погибших, по последним данным, – 19 человек.

Сегодня Влад Росляков, который устроил стрельбу в керченском колледже, пришел на учебу с двумя рюкзаками.

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Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на одногруппника, один рюкзак был серым, второй - черным.

Отмечается, что Росляков «спокойно поздоровался с одногруппниками».

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Следственный комитет РФ расследует дело по статье «массовое убийство».

Позже стало известно, что теракт устроил студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. По информации Telegram-канала 112, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

Число погибших, по последним данным, – 19 человек.