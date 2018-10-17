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Керченский стрелок пришел сегодня на учебу с двумя рюкзаками – одногруппник

17:15, 17 октября 2018
Происшествия
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Росляков «спокойно поздоровался с одногруппниками» / фото Mash

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Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на одногруппника, один рюкзак был серым, второй - черным.

Отмечается, что Росляков «спокойно поздоровался с одногруппниками».

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Следственный комитет РФ расследует дело по статье «массовое убийство».

Позже стало известно, что теракт устроил студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. По информации Telegram-канала 112, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

Число погибших, по последним данным, – 19 человек.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #Керчь#Владислав Росляков