В Винницкой области на месте падения Су-27 нашли "черный ящик"

При этом причину аварии пока не выяснили.

Поисковый отряд нашел бортовой самописец самолета Су-27, который 16 октября разбился в Винницкой области.

Об этом сообщил журналистам в среду министр обороны Степан Полторак, передает "Украинская правда".

"Черный ящик нашли, расследование проводится", - сказал он.

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По словам министра, что именно стало причиной катастрофы пока не выяснили.

“О причинах пока не известно. Но то, что касается самолета — он в этом году, если я точно не ошибаюсь, в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода”, - заявил он.

Напомним, 16 октября около 17.00 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо-2018" разбился истребитель Су-27.

В результате катастрофы погибли оба пилота: военнослужащий воздушных сил ВСУ и летчик Национальной гвардии США.