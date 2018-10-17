Полторак о вчерашней трагедии с истребителем Су-27: еще в июле самолет проходил ремонт

По словам министра обороны Украины, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Военный самолет Су-27, который разбился 16 октября во время военных учений «Чистое небо-2018», проходил ремонт в этом году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак после заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"О причинах пока не известно. Но то, что касается самолета - он в этом году, если я точно не ошибаюсь, в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода", - заявил он.

По его словам, сейчас проводится расследование инцидента. Также Полторак подтвердил, что погибли два летчика: украинец - начальник авиации ВК "Восток", а также американец - офицер Национальной гвардии США.

Как сообщал УНИАН, 16 октября около 17.00 в районе села Уланов Винницкой области между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли.