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Украл шоколадку и спрятался под полкой: в Киеве магазинному воришке грозит четыре года тюрьмы

14:05, 16 октября 2018
Происшествия
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В Киеве мужчине, который украл шоколадку, грозит четыре года тюрьмы / фото kyiv.npu.gov.ua

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Полицейские, приехавшие на вызов, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что вор спрятался под одной из полок магазина.

"Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили под одной из полок мужчину, которого задержали на месте. Им оказался 38-летний уроженец Киевской области, ранее судимый за кражу и грабеж", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе девушка устроилась на работу в банк и сразу его ограбила.

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Теги: #Киев#грабеж