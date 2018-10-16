Украл шоколадку и спрятался под полкой: в Киеве магазинному воришке грозит четыре года тюрьмы

Вор ранее уже был судим за кражу и грабеж.

В Киеве ранее судимый мужчина ограбил витрину магазина с сырами и шоколадом. При этом помещение магазина мужчина не покидал.

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Полицейские, приехавшие на вызов, просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что вор спрятался под одной из полок магазина.

"Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили под одной из полок мужчину, которого задержали на месте. Им оказался 38-летний уроженец Киевской области, ранее судимый за кражу и грабеж", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе девушка устроилась на работу в банк и сразу его ограбила.