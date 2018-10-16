В Кривом Роге на карьере ГОКа три человека погибли в результате столкновения локомотивов

Трагедия произошла в 4.17.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на карьере Северного горно-обогатительного комбината три человека погибли в результате столкновения двух локомотивов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в 4.17.

"16 октября в 4.17 в г. Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли 3 человека и 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.