В Кривом Роге на карьере ГОКа три человека погибли в результате столкновения локомотивов
10:05, 16 октября 2018Происшествия
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Трагедия произошла в 4.17.
Столкнулось два локомотива / фото 0564.ua
В Кривом Роге (Днепропетровская область) на карьере Северного горно-обогатительного комбината три человека погибли в результате столкновения двух локомотивов.
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Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в 4.17.
"16 октября в 4.17 в г. Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли 3 человека и 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.
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