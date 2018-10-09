На территории военных складов вблизи Ични ликвидированы четыре пожара
В г. Ичня Черниговской области спасатели ликвидировали четыре пожара, произошедших в результате попадания боеприпасов, которые детонируют на территории 6-го арсенала Минобороны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в области.
Согласно сообщению, пожары произошли в частном секторе.
«Информации о пожаре на Ичнянском заводе сухого молока и автостанции на данный момент нет», - уточнили в пресс-службе.
По состоянию на 12:00 на территории склада наблюдается пожар и взрывы различной интенсивности. Продолжается эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы 12 тысяч 300 человек, задействованы 35 автобусов.
В Ичнянском районе в результате отключения остаются без газоснабжения 8 населенных пунктов, без электроснабжения - 3 тыс. 218 абонентов.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий привлечены 113 ед. техники и 511 человек.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.
Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы около 12 тыс. человек.
Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС.
По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.