На складах под Ичней взорвался стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые не производятся в Украине - Геращенко

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит.

С таким заявлением выступил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой", передает "Главред".

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град" – это то, что в Украине не производится", – сказал Геращенко.

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По его словам, часть припасов хранилось под открытым небом.

Геращенко также добавил, что президент Петр Порошенко после очередного взрыва на складах боеприпасов должен дать оценку качеству работы сотрудников Генштаба ВСУ и "сделать кадровые выводы".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тыс. чел. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлечено 113 ед. техники, а также 511 человек.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, что повлекшло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

В ГСЧС заявили, что тушить пожар на арсенале невозможно, пока там продолжаются взрывы.