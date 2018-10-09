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Взрывы на складах боеприпасов в Черниговской области: появились жуткие видео, снятые очевидцами

10:10, 09 октября 2018
Происшествия
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Взрывы начались ночью / фото cheline.com.ua

9 октября около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Его масштабы уточняются.

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Известно, что территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Из зоны возможного поражения эвакуированы около 10 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео инцидента с окрестных населенных пунктов:

Прокуратура расследует взрывы боеприпасов на Черниговщине как служебную халатность.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов возле Ични
Теги: #склад#Черниговщина#взрывы