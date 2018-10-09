Взрывы на складах боеприпасов в Черниговской области: появились жуткие видео, снятые очевидцами

Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области по состоянию на 7 утра составляла 2-3 взрыва в секунду.

9 октября около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Его масштабы уточняются. Читайте такжеПорошенко собирает силовиков из-за взрывов на Черниговщине Известно, что территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Из зоны возможного поражения эвакуированы около 10 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео инцидента с окрестных населенных пунктов: Прокуратура расследует взрывы боеприпасов на Черниговщине как служебную халатность.

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