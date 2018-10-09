Прокуратура расследует взрывы боеприпасов на Черниговщине как служебную халатность

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по факту взрывов на территории военного арсенала вблизи города Ичня в Черниговской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, производство открыто по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения".

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Отмечается, что досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБ Украины в Черниговской области. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар. Его масштабы уточняются. Известно, что территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Из зоны возможного поражения эвакуированы около 10 тысяч людей. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.