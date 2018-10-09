На арсенале возле Ични ежесекундно раздаются 2-3 взрыва

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины работает на месте чрезвычайного происшествия.

По состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду.

Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, к локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечен 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланированы и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.

«Из Ични и ближайших населенных пунктов эвакуировано около десяти тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала, эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).

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К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и принимаются всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб – уточняются», – говорится в сообщении.

Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины работает на месте чрезвычайного происшествия.

Как сообщал УНИАН, ночью, в 3:30 на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине начались взрывы. Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы. О вероятных причинах взрывов пока не сообщается.