Из-за взрывов на Черниговщине эвакуировали уже более 10 тысяч человек

В 16-ти километровую зону эвакуации попадает около 30 населенных пунктов, с населением почти 20 тысяч человек.

Из-за взрывов на военном складе возле Ични на Черниговщине началась эвакуация. По состоянию на 6:30 утра задействовано 23 автобуса в пункты эвакуации населения, которые расположены в поселках Парафиевка и Иржавец.

Об этом изданию «Украинское радио: Черниговская волна» рассказали в пресс-службе ГСЧС в области.

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Отмечается, что сообщения о взрывах в районе 6-го арсенала ВСУ начались в 3:40 от жителей сел Дружба, Дзюбовка, Августовка и город Ичня Ичнянского района.

«В 16-ти километровую зону эвакуации попадает около 30 населенных пунктов, с населением почти 20 тысяч человек. По состоянию на 6:30 утра задействовано 23 автобуса в пункты эвакуации населения, которые расположены в поселке Парафиевка и Иржавец. Эвакуированы свыше 10 тысяч человек. Из 3 и 5-километровой зоны поражения все жители в настоящее время эвакуированы. Со станции Гребенка Полтавской области направлен пожарный поезд. Подразделения ГСЧС в области переведены на усиленный вариант несения службы»,- сообщили в ГСЧС в области.

Как сообщал УНИАН, ночью, в 3:30 на 6-м военном арсенале вблизи города Ичня на Черниговщине начались взрывы. Сейчас проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы. О вероятных причинах взрывов пока не сообщается.