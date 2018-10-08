На Донетчине в смертельном ДТП погиб сын мэра Лимана (фото)

Еще двое пассажиров авто были госпитализированы.

В Лиманском районе Донецкой области автомобиль «ВАЗ 212140» слетел с дороги в кювет, водитель авто погиб. По информации СМИ, погибший – сын городского головы города Лиман.

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Как сообщается на сайте Нацполиции в Донецкой области, авария произошла вчера, 7 октября, около 20.00 на перекрестке автодорог «Лиман-Бахмут-Горловка» и «Лиман-Доброполье».

По предварительным данным 34-летний водитель авто не справился с управлением. От полученных травм водитель скончался в автомобиле «скорой», двое пассажиров 29 и 23 лет госпитализированы.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель).

Как сообщают «Новости Донбасса», в ДТП погиб сын мэра Лимана Петр Цимидан-младший. Данную информацию журналистам подтвердили в приемной Лиманского горсовета.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 октября на трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко.