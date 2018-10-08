В ДТП под Киевом погиб украинский политолог (фото)
08:35, 08 октября 2018Происшествия
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По предварительной информации следствия, авария случилась из-за превышения скорости.
Политолог Дмитрий Косенко / фото facebook.com/Kirill-Molchanov
В ночь с 6 на 7 октября на трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг политолог Кирилл Молчанов.
Как сообщает издание «Информатор», мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой.
фото kiev.informator.ua
фото kiev.informator.ua
Смерть наступила мгновенно, тело погибшего сильно изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров. Девушку, которая также ехала на мотоцикле, госпитализировала карета скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.
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