В ДТП под Киевом погиб украинский политолог (фото)

По предварительной информации следствия, авария случилась из-за превышения скорости.

В ночь с 6 на 7 октября на трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг политолог Кирилл Молчанов.

Как сообщает издание «Информатор», мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой.

Смерть наступила мгновенно, тело погибшего сильно изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров. Девушку, которая также ехала на мотоцикле, госпитализировала карета скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.