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В ДТП под Киевом погиб украинский политолог (фото)

08:35, 08 октября 2018
Происшествия
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Политолог Дмитрий Косенко / фото facebook.com/Kirill-Molchanov

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг политолог Кирилл Молчанов.

Как сообщает издание «Информатор», мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой.

фото kiev.informator.ua
фото kiev.informator.ua

Смерть наступила мгновенно, тело погибшего сильно изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров. Девушку, которая также ехала на мотоцикле, госпитализировала карета скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

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Теги: #Киев#ДТП