В Киеве будут судить серийного расхитителя детсадов

Мужчина в течение года обворовал 14 детских учебных заведений.

В Киеве будут судить злоумышленника, который в течение года обокрал 14 детских учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, следователями завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении 39-летнего мужчины, который в течение года совершил серию краж школьного оборудования и техники из детских учебных заведений.

Злоумышленника задержали после совершения кражи ноутбука и мультимедийного проектора из помещения школы №310, расположенной на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий была установлена причастность мужчины к совершению еще 13 краж из помещений детских садов и школ.

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Злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение 14 краж, соединенных с проникновением в помещение. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

26 сентября обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Соломенский райсуд города Киева для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.