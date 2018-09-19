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В Киеве автомобиль сбил отца с ребенком

16:41, 19 сентября 2018
Происшествия
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Водитель авто сбил двух пешеходов / facebook.com/dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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«Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Голосеевском проспекте. Предварительно, водитель автомобиля «Dacia» сбил двух пешеходов. У отца открытый перелом ноги, ребенок без сознания, с переломом плечевой кости и сотрясением мозга. Отца доставили в 17-ю больницу, ребенка - в «Охматдет». Полиция работает на месте», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошла масштабная авария с 5 автомобилями.

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Теги: #Киев#ДТП