В Киеве автомобиль сбил отца с ребенком

Предварительно, у мужчины - открытый перелом ноги, у ребенка - перелом плечевой кости и сотрясение мозга.

В Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль сбил отца с ребенком.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Читайте такжеДвоих иностранцев, сбивших под Ужгородом 15-летнюю девушку, задержали на границе

«Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Голосеевском проспекте. Предварительно, водитель автомобиля «Dacia» сбил двух пешеходов. У отца открытый перелом ноги, ребенок без сознания, с переломом плечевой кости и сотрясением мозга. Отца доставили в 17-ю больницу, ребенка - в «Охматдет». Полиция работает на месте», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошла масштабная авария с 5 автомобилями.