В Киеве автомобиль сбил отца с ребенком
16:41, 19 сентября 2018Происшествия
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Предварительно, у мужчины - открытый перелом ноги, у ребенка - перелом плечевой кости и сотрясение мозга.
Водитель авто сбил двух пешеходов / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль сбил отца с ребенком.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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«Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Голосеевском проспекте. Предварительно, водитель автомобиля «Dacia» сбил двух пешеходов. У отца открытый перелом ноги, ребенок без сознания, с переломом плечевой кости и сотрясением мозга. Отца доставили в 17-ю больницу, ребенка - в «Охматдет». Полиция работает на месте», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Киева произошла масштабная авария с 5 автомобилями.
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