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Микроавтобус всмятку: в центре Киева произошла масштабная авария с 5 автомобилями (видео)

13:41, 19 сентября 2018
Происшествия
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Сильно пострадал один из водителей / фото facebook.com/dtp.kiev.ua/
 

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Предварительно, Toyota Land Cruiser перестраивался, Volkswagen ехал на высокой скорости, в последствии его зацепила Toyota и Volkswagen влетел в Tayota Camry. Toyota влетела в Daevoo Lanos. В последствии от удара Lanos въехал в BMW.

"Водитель Фольксваген в критическом состоянии без сознания", - отмечается в сообщении.

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Теги: #Киев#ДТП#масштабное ДТП