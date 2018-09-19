Микроавтобус всмятку: в центре Киева произошла масштабная авария с 5 автомобилями (видео)
13:41, 19 сентября 2018Происшествия
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Водитель микроавтобуса в критическом состоянии в реанимации, его пришлось вырезать из машины.
Сильно пострадал один из водителей / фото facebook.com/dtp.kiev.ua/
В Киеве на улице Антоновича произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Предварительно, Toyota Land Cruiser перестраивался, Volkswagen ехал на высокой скорости, в последствии его зацепила Toyota и Volkswagen влетел в Tayota Camry. Toyota влетела в Daevoo Lanos. В последствии от удара Lanos въехал в BMW.
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"Водитель Фольксваген в критическом состоянии без сознания", - отмечается в сообщении.
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