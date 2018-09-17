Во Львове маршрутка смертельно травмировала женщину-пешехода (фото)
Во Львове, в районе железнодорожного вокзала, маршрутное такси совершило смертельный наезд на женщину.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 сентября, в 06.25 на площади Кропивницкого.
«Водитель маршрутного автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм погибла на месте», - сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия и личность погибшей.
«Предварительно, наезд был совершен вне пешеходного перехода. Женщина пожилого возраста погибла. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы установить ее личность», - добавили в полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В полиции не уточнили, сколько пассажиров было в салоне автобуса на момент ДТП.