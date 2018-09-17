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Во Львове маршрутка смертельно травмировала женщину-пешехода (фото)

10:59, 17 сентября 2018
Происшествия
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Женщина погибла на месте ДТП \ Варта 1

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 сентября, в 06.25 на площади Кропивницкого.

«Водитель маршрутного автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм погибла на месте», - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия и личность погибшей.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП \ Варта 1

«Предварительно, наезд был совершен вне пешеходного перехода. Женщина пожилого возраста погибла. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы установить ее личность», - добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции не уточнили, сколько пассажиров было в салоне автобуса на момент ДТП.

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Теги: #ДТП#Львов