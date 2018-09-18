На Харьковщине во время движения сгорел дотла пассажирский автобус (фото)

Предварительной причиной пожара является неисправность проводки.

В Великобурлукском районе Харьковской области на ходу загорелся пассажирский автобус марки IVAN, который из гаража направлялся в сторону местного автовокзала.

Читайте такжеВ Харькове из-за пожара в подземном переходе закрыли станцию метро

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, в автобусе находился только 53-летний водитель. В результате пожара никто не пострадал.

"Со слов мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил из-под капота дым. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В результате пожара от автобуса остался лишь металлический каркас.

Отмечается, что предварительной причиной пожара является неисправность проводки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, в Житомире произошел масштабный пожар на картонном комбинате.