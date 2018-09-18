В Житомире произошел масштабный пожар на картонном комбинате (фото, видео)

Высокая температура и быстрое распространение огня усложняют тушение.

В Житомире произошел машстабный пожар на складах картонного комбината.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области, информация о пожаре поступила сегодня в 11.20.

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На ООО «Житомирский картонный комбинат» оперативно были направлены пожарные. На месте происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что горит склад картонного комбината. Площадь пожара сейчас составляет ориентировочно 3 тыс. кв. м.

Высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки (горит бумага, картон и т.д.) усложняют тушение. Чтобы предотвратить распространение огня на другие цеха и на рядом расположенные предприятия, на тушении пожара работают уже 63 человека личного состава и 11 единиц техники.

Пожар пока локализируют и уточняют его масштабы. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб выясняются.

Как сообщает УНИАН, в пятницу вечером, 24 августа, в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров.