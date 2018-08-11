В центре Одессы молодой мужчина избил семь женщин, в том числе беременную

По предварительным данным, нападавший был под воздействием наркотического вещества. Он шел по улицам и бил всех подряд женщин.

Сегодня в центре Одессы злоумышленник избил семь женщин, в том числе беременную.

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Об этом УНИАН сообщила одна из потерпевших – эксперт по недвижимости Оксана Садыченко. По ее словам, нападение на нее совершено утром на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской. В частности, молодой мужчина ударил ее в область солнечного сплетения.

«Почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения, согнулась и только потом поняла, что это был чей-то удар. Присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди, и через мгновенье я услышала еще один женский крик», - рассказала Садыченко.

Она отметила, что нападавший некий Размик Карапетян, 1993 года рождения, пребывавший, по предварительным данным, под воздействием наркотического вещества. Он шел по улицам и бил всех подряд женщин. По сведениям Садыченко, злоумышленник избил, кроме нее, как минимум шесть женщин. Произошло это в пределах одного жилого квартала Приморского района.

«Это те, кого я лично видела. Я еще хорошо отделалась, потому что где-то в ста метрах от меня он ударил девушку с локтя в лицо, она упала и об бордюр и чуть не сломала руку. Теперь у нее гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо, что очки не разрезали ей лицо», - рассказала потерпевшая.

У другой потерпевшей — сломан нос, также одна из пострадавших получила удар локтем в лицо и беременная, которую вышеназванный гражданин ударил в лицо.

Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшей по вызову полиции.

«Мы все - кто на такси, кто на частной машине - поехали писать заявление в полицию… Со мной позже связались, и сказали что пострадавшая - в роддоме, на сохранении», - рассказала Садыченко.

Она отметила, что потерпевших, очевидно, больше, так как, по некоторым данным, злоумышленник сегодня успел избить женщин на других улицах.

В региональном главке Нацполиции УНИАН факт поступления заявления потерпевших подтвердили, отметив, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.