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В киевском метро мужчина бросился под поезд

21:05, 09 сентября 2018
Происшествия
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Пассажир доставлен в больницу / фото УНИАН

Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь".

По данным ресурса, «мужчина - иностранец, его вытащили — руки, ноги на месте, ушибы и ссадины, смертельных травм не видно».

Позже пресс-служба столичного метрополитена сообщила в Facebook, что движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.

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«Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь". Пассажир доставлен в больницу. Жив. По предварительной информации, мужчина планировал совершить самоубийство», - говорится в сообщении.

Ранее в столичном метро на станции "Дворец спорта" 19-ти летняя девушка бросилась под поезд.

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Теги: #поезд#метро#самоубийство