В киевском метро мужчина бросился под поезд
В Киеве в метро мужчина бросился под поезд.
Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь".
По данным ресурса, «мужчина - иностранец, его вытащили — руки, ноги на месте, ушибы и ссадины, смертельных травм не видно».
Позже пресс-служба столичного метрополитена сообщила в Facebook, что движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.
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«Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь". Пассажир доставлен в больницу. Жив. По предварительной информации, мужчина планировал совершить самоубийство», - говорится в сообщении.
Ранее в столичном метро на станции "Дворец спорта" 19-ти летняя девушка бросилась под поезд.