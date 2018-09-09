В киевском метро мужчина бросился под поезд

По предварительной информации, мужчина планировал совершить самоубийство.

В Киеве в метро мужчина бросился под поезд.

Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь".

По данным ресурса, «мужчина - иностранец, его вытащили — руки, ноги на месте, ушибы и ссадины, смертельных травм не видно».

Позже пресс-служба столичного метрополитена сообщила в Facebook, что движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.

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«Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь". Пассажир доставлен в больницу. Жив. По предварительной информации, мужчина планировал совершить самоубийство», - говорится в сообщении.

Ранее в столичном метро на станции "Дворец спорта" 19-ти летняя девушка бросилась под поезд.