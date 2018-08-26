На станции метро "Дворец спорта" в Киеве девушка прыгнула под поезд
02:29, 26 августа 2018Происшествия
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Как утверждают медики, она выжила, поскольку упала между рельсами.
По словам полицейских, девушка была в неадекватном состоянии / фото УНИАН
В столичном метро на станции "Дворец спорта" 19-ти летняя девушка бросилась под поезд.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Работники станции быстро отреагировали и достали девушку, говорится в сообщении. Она упала в выемку между рельсов и не получила травм.
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По словам полицейских, "девушка была в неадекватном состоянии, в контакт с ними и медиками не шла". После медицинского осмотра ее передали психологам.
Ранее в Киеве пассажирский поезд переехал двух людей возле ТРЦ.
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