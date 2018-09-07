В гараже под Одессой обнаружили тайник с ракетами типа "земля-воздух" (фото)

В тайнике выявлены 18 ракет.

В одном из гаражей под Одессой накануне вечером правоохранители обнаружили ракеты типа «земля-воздух».

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, отметив, что тайник выявлен в ходе спецоперации полиции, СБУ и прокуратуры.

Читайте такжеВ Харькове по подозрению в торговле оружием задержан бывший военнослужащий - полиция

Как уточнил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, эти взрывные устройства обнаружены в потайном складе, располагавшемся в автомобильном гараже.

«Это - взрывные устройства: реактивные твердотопливные ракеты типа «земля-воздух», противоградные ракетные комплексы типа «Алазань-2м», «Кристалл 1,2,3», всего выявлено 18 ракет», - отметил Головин.

По его словам, на данный момент на месте проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в августе в Днепропетровской области местный житель обнаружил тайник с оружием и боеприпасами, о чем он сообщил полиции.