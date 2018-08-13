В Днепропетровской области в лесополосе обнаружили скрытый арсенал оружия и боеприпасов

Большой тайник с оружием вблизи села Зайцево Синельниковского района обнаружил местный житель, собиравший металлолом в лесополосе.

В Днепропетровской области местный житель обнаружил тайник с оружием и боеприпасами, о чем он сообщил полиции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 11 августа вблизи села Зайцево Синельниковского района выявлено более 8 кг взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета, 6 выстрелов к ним, 12 дымовых шашек, а также 16 ящиков с патронами.

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О местонахождении арсенала сообщил полицейским местный житель, который собирал металлолом в лесополосе и случайно обнаружил тайник. Сейчас полицейские устанавливают происхождение оружия и лиц, причастных к устройству тайника. Все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).