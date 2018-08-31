Двойное самоубийство в Днепре: влюбленные оставили предсмертную записку (фото)

В Днепре девушка и парень совершили самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа дома.

В Днепре 31 августа 16-летняя девушка и 18-летний парень совершили самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа дома в центре города.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, информация о происшествии поступила около 7 часов утра. Установлено, что пара снимала жилье в течение нескольких дней.

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"Невозможно понять молодых людей, которые приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством. В то время, когда тысячи наших граждан-военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате военной агрессии Российской Федерации, делают все возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни, эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, с их слов, "уже пожили и знают жизнь" в свои 16-18 лет", - пишет на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

На опубликованных им фотографиях видно, что пара выложила дорожку из роз, а также оставила предсмертную записку, которая начинается словами "Мы почувствовали этот гребаный и прекрасный удивительный мир".

По факту двойного самоубийства полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.